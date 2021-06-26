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Джикия, Зобнин и Соболев приступят к тренировкам в «Спартаке» 30 июня

17:14
&quot;Спартак&quot; приступил к сборам. Пока без лидеров, учавствоваших в чемпионате Европы. Фото ФК «Спартак»
&amp;quot;Спартак&amp;quot; приступил к сборам. Пока без лидеров, учавствоваших в чемпионате Европы. Фото ФК «Спартак»
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Выступавшие на Евро-2020 в составе сборной России спартаковцы Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев возобновят тренировки 30 июня, рассказал «СЭ» директор клуба по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов.

«Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами.

30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе. К этому сроку мы ждем и остальных сборников, конечно, с корректировкой на выступление их сборных на Евро», — сказал Фетисов.

Сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.

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Артем Калинин все материалы автора
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