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Сегодня, 21:48

Саба Сазонов рассказал, пример каких спортсменов его вдохновляет

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов назвал спортсменов, которые его вдохновляют.

«Есть ли человек из мира спорта, который меня вдохновляет... Естественно, это Криштиану Роналду. Где-то улыбается Матиас Норманн, потому что он тоже любит его. В плане спортивных кумиров мне думать не надо.

Возможно, на втором месте Златан Ибрагимович. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя (смеется)», — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.

ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
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