Саба Сазонов рассказал, пример каких спортсменов его вдохновляет

Защитник «Динамо» Саба Сазонов назвал спортсменов, которые его вдохновляют.

«Есть ли человек из мира спорта, который меня вдохновляет... Естественно, это Криштиану Роналду. Где-то улыбается Матиас Норманн, потому что он тоже любит его. В плане спортивных кумиров мне думать не надо.

Возможно, на втором месте Златан Ибрагимович. Даже не знаю, дорос ли я до того, чтобы называть его имя (смеется)», — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.