Джано Ананидзе подписал контракт с «Ротором»
13:24
Полузащитник Джано Ананидзе стал футболистом «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Срок соглашения с 27-летним грузином не называется. Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле.
Жано Ананидзе вошел в состав «Ротора»https://t.co/IShyNZJFD9— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 6, 2020
Читайте первое интервью новичка сине-голубых на нашем сайте и в https://t.co/gU6gkhbAD4#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/ZExRZw6vG2
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