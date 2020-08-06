Джано Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

Полузащитник Джано Ананидзе стал футболистом «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Срок соглашения с 27-летним грузином не называется. Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле.