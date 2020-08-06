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Джано Ананидзе подписал контракт с «Ротором»

13:24
Джано Ананидзе. Фото ФК «Анортосис»
Джано Ананидзе. Фото ФК «Анортосис»
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Полузащитник Джано Ананидзе стал футболистом «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Срок соглашения с 27-летним грузином не называется. Последние полгода экс-полузащитник «Спартака» провел в кипрском «Анортосисе», за который сыграл 6 матчей и не отличился результативными действиями. Футболист получил травму колена в марте и с тех пор не появлялся на поле.

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