Джанашия: «Локомотив» вряд ли войдет в топ-3, но в топ-5 попасть может»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— Да, лидеры покинули команду, но в «Локомотиве» очень хорошая молодежь, — приводит слова Джанашии Metaratings.ru. — Я видел матч с «Партизаном» и мне понравилось, как ребята двигались. В «Локомотиве» сейчас боевая команда.

— Но разве эта молодежь по игровым качествам способна заменить ушедших игроков?

— Почему нет? Может, сразу лидеров и не заменить, но пацаны хорошо играют. «Локомотиву» нужны еще два-три футболиста, я думаю, что они появятся.

— Какие позиции больше всего нуждаются в обновлении?

— По позициям не скажу, но команде нужны именно ментальные лидеры, которые будут вести за собой пацанов.

— Как вы думаете, могут повториться результаты, которые были пару лет назад при немцах?

— Я не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Думаю, клуб поборется за тройку, если будет играть так же, как в товарищеских играх. «Зенит» сейчас покупает всех лидеров российских команд, так он ослабляет конкурентов. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Думаю, Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.