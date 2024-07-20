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Джанашия: «Локомотив» вряд ли войдет в топ-3, но в топ-5 попасть может»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— Да, лидеры покинули команду, но в «Локомотиве» очень хорошая молодежь, — приводит слова Джанашии Metaratings.ru. — Я видел матч с «Партизаном» и мне понравилось, как ребята двигались. В «Локомотиве» сейчас боевая команда.

— Но разве эта молодежь по игровым качествам способна заменить ушедших игроков?

— Почему нет? Может, сразу лидеров и не заменить, но пацаны хорошо играют. «Локомотиву» нужны еще два-три футболиста, я думаю, что они появятся.

— Какие позиции больше всего нуждаются в обновлении?

— По позициям не скажу, но команде нужны именно ментальные лидеры, которые будут вести за собой пацанов.

— Как вы думаете, могут повториться результаты, которые были пару лет назад при немцах?

— Я не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Думаю, клуб поборется за тройку, если будет играть так же, как в товарищеских играх. «Зенит» сейчас покупает всех лидеров российских команд, так он ослабляет конкурентов. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Думаю, Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах.

В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.

Источник: Metaratings
Заза Джанашия
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
 - : -
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