Джанашия: «Локомотив» вряд ли войдет в топ-3, но в топ-5 попасть может»
Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.
— Да, лидеры покинули команду, но в «Локомотиве» очень хорошая молодежь, — приводит слова Джанашии Metaratings.ru. — Я видел матч с «Партизаном» и мне понравилось, как ребята двигались. В «Локомотиве» сейчас боевая команда.
— Но разве эта молодежь по игровым качествам способна заменить ушедших игроков?
— Почему нет? Может, сразу лидеров и не заменить, но пацаны хорошо играют. «Локомотиву» нужны еще два-три футболиста, я думаю, что они появятся.
— Какие позиции больше всего нуждаются в обновлении?
— По позициям не скажу, но команде нужны именно ментальные лидеры, которые будут вести за собой пацанов.
— Как вы думаете, могут повториться результаты, которые были пару лет назад при немцах?
— Я не думаю, что «Локомотив» сейчас плохая команда. Думаю, клуб поборется за тройку, если будет играть так же, как в товарищеских играх. «Зенит» сейчас покупает всех лидеров российских команд, так он ослабляет конкурентов. Маловероятно, что «Локо» войдёт в топ-3, а вот в топ-5 может. Сейчас команда играет здорово. Думаю, Галактионов не допустит ситуацию, которая была при немцах.
В летнее трансферное окно московский клуб покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.
«Локомотив» в 1-м туре РПЛ сыграет в Москве против «Акрона». Матч пройдет 20 июля и начнется в 15:00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -