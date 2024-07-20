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Дркушич готовится к сезону с «Сочи» по индивидуальной программе

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич готовится к сезону по индивидуальной программе. Игрок пока не вернулся в расположение черноморского клуба.

«Сейчас Ваня готовится по индивидуальной программе, пока он не возвращался в «Сочи». Все ждут, что в ближайшее время решится вопрос с его будущим», — приводит «РБ Спорт» слова источника, близкий к игроку.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.

Источник: РБ Спорт
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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