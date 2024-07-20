В «Химках» прокомментировали запрет на регистрацию новых футболистов: «Никаких сложностей нет»
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» вынесение запрета клубу на регистрацию новых футболистов.
В пятницу, 19 июля Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление бывшего главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева и обязала клуб выплатить специалисту выходное пособие в полном объеме за расторжение контракта. До момента, пока «Химки» не выплатят задолженность, команда не может регистрировать новичков.
«Никаких сложностей нет, всех, кого планировали, зарегистрировали. К старту чемпионата готовы в обновленном составе. Ждем всех на трибунах нашей домашней арены», — сказал Оленев «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Химки» с Талалаевым заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ. 20 июня стало известно о его отставке.
Талалаева сменил бывший главный тренер «Родины» Франк Артига.
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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