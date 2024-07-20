В «Химках» прокомментировали запрет на регистрацию новых футболистов: «Никаких сложностей нет»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» вынесение запрета клубу на регистрацию новых футболистов.

В пятницу, 19 июля Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление бывшего главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева и обязала клуб выплатить специалисту выходное пособие в полном объеме за расторжение контракта. До момента, пока «Химки» не выплатят задолженность, команда не может регистрировать новичков.

«Никаких сложностей нет, всех, кого планировали, зарегистрировали. К старту чемпионата готовы в обновленном составе. Ждем всех на трибунах нашей домашней арены», — сказал Оленев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Химки» с Талалаевым заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ. 20 июня стало известно о его отставке.

Талалаева сменил бывший главный тренер «Родины» Франк Артига.