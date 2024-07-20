Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

В «Химках» прокомментировали запрет на регистрацию новых футболистов: «Никаких сложностей нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» вынесение запрета клубу на регистрацию новых футболистов.

В пятницу, 19 июля Палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление бывшего главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева и обязала клуб выплатить специалисту выходное пособие в полном объеме за расторжение контракта. До момента, пока «Химки» не выплатят задолженность, команда не может регистрировать новичков.

«Никаких сложностей нет, всех, кого планировали, зарегистрировали. К старту чемпионата готовы в обновленном составе. Ждем всех на трибунах нашей домашней арены», — сказал Оленев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Химки» с Талалаевым заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ. 20 июня стало известно о его отставке.

Талалаева сменил бывший главный тренер «Родины» Франк Артига.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
1
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза
Группировка войск «Север» сообщила об отражении атак нацбатальона «Кракен»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона
«Ростов» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
ЦСКА-2024/25: Николич вернет армейцев в топ-3?
Вендел в шаге от «Галатасарая», Одоевский — в «Ростове», «Вест Хэм» зовет Канте
РПЛ: «Крылья Советов» против «Зенита», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 1-го тура
«Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о задаче «Динамо» попасть в тройку: «Сто процентов не слишком скромно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости