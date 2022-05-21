Чемпионат России: итоговая турнирная таблица РПЛ-2021/22

Завершился Тинькофф чемпионат России-2021/22.

«Сочи» разгромил «Динамо», «Уфа» победила «Рубин». Результаты матчей 30-го тура РПЛ

В заключительном, 30-м туре определились серебряный («Сочи») и бронзовый («Динамо») призеры РПЛ, участники стыковых матчей («Химки», «Уфа») и вторая команда, которая вместе с «Арсеналом» напрямую вылетела в ФНЛ — «Рубин».