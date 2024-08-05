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Сегодня, 12:45

Дзагоев назвал трех игроков РПЛ, которых подписал бы в ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, каких игроков РПЛ подписал бы в армейскую команду.

— Если бы у тебя была возможность позвать сейчас в ЦСКА трех игроков из РПЛ, кого бы ты подписал?

— Так... Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает.

— Так, два уже из «Зенита».

— Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой там уровень очень серьезный. Третий — Кордоба. Для «Краснодара» он — полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист, — сказал Дзагоев «СЭ».

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Дзагоев о Фернандесе: «Некоторые его поступки были неправильные. Но мое мнение о нем не изменилось»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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