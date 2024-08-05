Дзагоев о Фернандесе: «Некоторые его поступки были неправильные. Но мое мнение о нем не изменилось»
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Алан Дзагоев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником Марио Фернандесом.
— А вот на правый фланг год назад должен был вернуться Марио Фернандес, который в итоге оказался в «Зените».
— Мое мнение о Марио как о хорошем, добром парне не изменилось. Он профессионал. Было время, когда курс резко подскочил, и Фернандес первым был готов идти на уступки клубу. Не верю, что в какой-то момент он повелся на деньги. Не зная правды, не стану осуждать его.
— Общался с ним после его перехода в питерский клуб?
— Нет. Мы не пересекались. В его переходе и агенты могли сыграть свою роль.
— Агент агентом, но ведь были моменты, которые мало кто понял. Например, как он демонстративно праздновал гол «Зенита» на стадионе ЦСКА.
— Некоторые поступки действительно были, с моей точки зрения, неправильные. Тут он поступил нехорошо по отношению к болельщикам ЦСКА. Кстати, не так давно с Тошичем и Красичем сходили на встречу с активными болельщиками армейцев. Меня там тоже спросили про Марио. Я ответил так же, как и сейчас. В целом мое мнение о Фернандесе не поменялось, но этот забег после гола «Зенита» неправильный, — сказал Дзагоев «СЭ».
24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и пять забитых мячей за сборную России.
Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0