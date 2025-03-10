Дюмин помог сохранить бюджет РФС на уровне 30 миллиардов рублей. Инсайд рейтинга «СЭ»
Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.
В мае 2024 года сменивший Игоря Левитина в качестве ответственного за спорт помощника президента РФ Алексей Дюмин успел провести уже несколько встреч с президентом РФС Александром Дюковым. Сохранил неизменным бюджет РФС в 30 миллиардов рублей, несмотря на то что на значительную часть этих средств претендовал Минспорт во главе с новым министром Михаилом Дегтяревым.
Дюмин принял активное участие в выделении 25 гектаров земли в Сочи для строительства учебно-тренировочного центра сборных России по футболу, не допустив застройки ее элитным жильем. Не без протекции Дюмина стали возможными и громкие выступления о коррупции в российском футболе Вячеслава Федорищева.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
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|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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