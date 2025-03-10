Дюмин помог сохранить бюджет РФС на уровне 30 миллиардов рублей. Инсайд рейтинга «СЭ»

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

В мае 2024 года сменивший Игоря Левитина в качестве ответственного за спорт помощника президента РФ Алексей Дюмин успел провести уже несколько встреч с президентом РФС Александром Дюковым. Сохранил неизменным бюджет РФС в 30 миллиардов рублей, несмотря на то что на значительную часть этих средств претендовал Минспорт во главе с новым министром Михаилом Дегтяревым.

Дюмин принял активное участие в выделении 25 гектаров земли в Сочи для строительства учебно-тренировочного центра сборных России по футболу, не допустив застройки ее элитным жильем. Не без протекции Дюмина стали возможными и громкие выступления о коррупции в российском футболе Вячеслава Федорищева.