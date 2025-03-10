Алаев попросил Хачатурянца вернуться к руководству российскими судьями. Инсайд рейтинга «СЭ»

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола.

Публикуем один из инсайдов, которые есть в рейтинге.

Как стало известно «СЭ», в конце 2024 года состоялась встреча с участием Александра Дюкова, Александра Алаева, президента ЦСКА Евгения Гинера, бывшего президента РПЛ и экс-главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца и председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных. Темой стало недовольство клубов главой департамента судейства и инспектирования РФС Милорадом Мажичем. В частности, его влиянием на ЭСК. После встречи Алаев лично просил Хачатурянца вернуться к руководству российским судейством — последний взял паузу на размышление.