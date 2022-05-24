Дюков: «Телевещатели считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут»

Президент РФС Александр Дюков рассказал об еще одном аргументе против увеличения числа команд в РПЛ с 16 до 18.

— Какая аргументация у телевизионного вещателя против увеличения числа команд?

— Они считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут. Это профессиональный вещатель, это их позиция. Они лучше понимают ситуацию, не хочу комментировать за них. Есть позиция клубов. Вы знаете позицию Спартака. Федун, например, считает что увеличение команд до 18 ничего не даст Спартаку. Это даст два дополнительных домашних матча, которые не будут интересны болельщикам. Плюс, будет два выезда. Так считает не только Спартак. Есть клубы, для которых финансовый аспект дохода не очень важен. Позиция большинства клубов — не менять правила игры походу чемпионата.

В премьер-лиге с 1994 года выступают 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.