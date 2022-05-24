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Сегодня, 17:30

Дюков: «Телевещатели считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут»

Дюков рассказал, что телевизионный вещатель был против расширения РПЛ
Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Global Look Press

Президент РФС Александр Дюков рассказал об еще одном аргументе против увеличения числа команд в РПЛ с 16 до 18.

— Какая аргументация у телевизионного вещателя против увеличения числа команд?

— Они считают, что дополнительные матчи с точки зрения спонсорства ничего не дадут. Это профессиональный вещатель, это их позиция. Они лучше понимают ситуацию, не хочу комментировать за них. Есть позиция клубов. Вы знаете позицию Спартака. Федун, например, считает что увеличение команд до 18 ничего не даст Спартаку. Это даст два дополнительных домашних матча, которые не будут интересны болельщикам. Плюс, будет два выезда. Так считает не только Спартак. Есть клубы, для которых финансовый аспект дохода не очень важен. Позиция большинства клубов — не менять правила игры походу чемпионата.

В премьер-лиге с 1994 года выступают 16 команд, за исключением эксперимента в 1996 и 1997 годах, когда команд было на две больше.

РПЛ
Александр Дюков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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