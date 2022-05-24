Дюков рассказал, смогут ли клубы РПЛ рассчитывать на дополнительные мери поддержки

Президент РФС Александр Дюков рассказал, смогут ли клубы РПЛ рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

— Будут ли какие-то меры поддержки клубам? Не кажется ли вам, что некоторые клубы не смогут доиграть сезон? «Арсенал» уже не прошел лицензирование, «Краснодар» мог сняться с чемпионата этой весной.

— У «Арсенала» есть еще время, чтобы пройти лицензирование. О «Краснодаре» мне ничего неизвестно, они доиграли чемпионат, сделали это успешно. Ситуация в динамике. Будем надеяться, что все клубы, кто прошел лицензирование, смогут доиграть следующий сезон. Вы видите, что мы постепенно усложняем лицензирование. Это сказывается на финансовой устойчивости клубов.

— Мы видим, что некоторые клубы уже начинают сокращать финансирование. «Спартак» уже закрыл вторую команду.

— Закрыть «Спартак-2» это решение клуба. Мы его можем только принять. У клуба есть стратегия развития, стратегия подготовки молодых футболистов. Если клуб принял решение о создании второй команды, то это не значит, что они должны с этой командой войти в 22 век. Правильнее будет спросить у «Спартака», чем они руководствовались в таком случае. Здесь речь идет не только о финансовой организации, у них меняется подход. У «Спартака» новый спортивный директор. Вполне возможно, что у них меняется стратегия подготовки молодых футболистов.

23 мая стало известно, что РФС выдал 42 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон.

При этом шести клубам было отказано, среди них тульский «Арсенал». Позже руководство клуба сообщило, что «Арсенал» пройдет лицензирование до 30 мая.