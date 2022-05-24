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Сегодня, 17:32

Дюков рассказал, смогут ли клубы РПЛ рассчитывать на дополнительные мери поддержки

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, смогут ли клубы РПЛ рассчитывать на дополнительные меры поддержки.

— Будут ли какие-то меры поддержки клубам? Не кажется ли вам, что некоторые клубы не смогут доиграть сезон? «Арсенал» уже не прошел лицензирование, «Краснодар» мог сняться с чемпионата этой весной.

— У «Арсенала» есть еще время, чтобы пройти лицензирование. О «Краснодаре» мне ничего неизвестно, они доиграли чемпионат, сделали это успешно. Ситуация в динамике. Будем надеяться, что все клубы, кто прошел лицензирование, смогут доиграть следующий сезон. Вы видите, что мы постепенно усложняем лицензирование. Это сказывается на финансовой устойчивости клубов.

— Мы видим, что некоторые клубы уже начинают сокращать финансирование. «Спартак» уже закрыл вторую команду.

— Закрыть «Спартак-2» это решение клуба. Мы его можем только принять. У клуба есть стратегия развития, стратегия подготовки молодых футболистов. Если клуб принял решение о создании второй команды, то это не значит, что они должны с этой командой войти в 22 век. Правильнее будет спросить у «Спартака», чем они руководствовались в таком случае. Здесь речь идет не только о финансовой организации, у них меняется подход. У «Спартака» новый спортивный директор. Вполне возможно, что у них меняется стратегия подготовки молодых футболистов.

23 мая стало известно, что РФС выдал 42 лицензии для выступления в РПЛ и ФНЛ на будущий сезон.

При этом шести клубам было отказано, среди них тульский «Арсенал». Позже руководство клуба сообщило, что «Арсенал» пройдет лицензирование до 30 мая.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
Александр Дюков
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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