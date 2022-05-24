Дюков рассказал, при каких условиях РПЛ могут расширить до 18 клубов
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома Союза сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.
— Говорили ли вы руководителям каких-либо клубов, что по итогам этого сезона никто не вылетает?
— У нас два месяца назад состоялся исполком. У меня не было встреч с представителями клубов ни до, ни после исполкома. В прошлую пятницу была единственная встреча с представителями клубов, это все что было. Позиция исполкома была озвучена, она в силе.
— При каких обстоятельствах РПЛ может быть расширена до 18 клубов в каком-либо сезоне?
— Этот вопрос нужно обсуждать. Если говорить о следующем сезоне, то мы получили письменное мнение большинства клубов о том, что они против. Все говорят о том, что нельзя менять правила игры после завершения чемпионата. Нарушается спортивный принцип, у болельщиков теряется доверие к турниру. Все понимают, что-то, что происходит на футбольном поле уже неважно. Какие-то клубы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но они не готовы делать это задним числом. Нам важно, чтобы это были клубы с полноценным финансированием, со стадионами, которые бы соответствовали требованиям РПЛ. Также важно, чтобы клубы играли в футбол. Это не обязательно атакующий футбол. Я за современный, интенсивный футбол. Очень важно, чтобы была философия современного футбола. Играть от обороны тоже можно по-разному. Если я увижу такие 18 клубов с современным стилем, то буду рад увеличить количество команд до 18. При этом я готов прислушаться к другим членам исполкома. Финансовая составляющая тоже важный аспект. Важно, чтобы лига при увеличении команд тоже приобрела, а не потеряла. На данный момент есть ряд вопросов. Если инициативная группа подготовит взвешенное предложение, которое учитывает финансовую составляющую, то вопрос будет вынесен на обсуждение исполкома. Я вполне допускают такое развитие событий.
По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0