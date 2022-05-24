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Сегодня, 17:28

Дюков рассказал, при каких условиях РПЛ могут расширить до 18 клубов

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома Союза сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

— Говорили ли вы руководителям каких-либо клубов, что по итогам этого сезона никто не вылетает?

— У нас два месяца назад состоялся исполком. У меня не было встреч с представителями клубов ни до, ни после исполкома. В прошлую пятницу была единственная встреча с представителями клубов, это все что было. Позиция исполкома была озвучена, она в силе.

— При каких обстоятельствах РПЛ может быть расширена до 18 клубов в каком-либо сезоне?

— Этот вопрос нужно обсуждать. Если говорить о следующем сезоне, то мы получили письменное мнение большинства клубов о том, что они против. Все говорят о том, что нельзя менять правила игры после завершения чемпионата. Нарушается спортивный принцип, у болельщиков теряется доверие к турниру. Все понимают, что-то, что происходит на футбольном поле уже неважно. Какие-то клубы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но они не готовы делать это задним числом. Нам важно, чтобы это были клубы с полноценным финансированием, со стадионами, которые бы соответствовали требованиям РПЛ. Также важно, чтобы клубы играли в футбол. Это не обязательно атакующий футбол. Я за современный, интенсивный футбол. Очень важно, чтобы была философия современного футбола. Играть от обороны тоже можно по-разному. Если я увижу такие 18 клубов с современным стилем, то буду рад увеличить количество команд до 18. При этом я готов прислушаться к другим членам исполкома. Финансовая составляющая тоже важный аспект. Важно, чтобы лига при увеличении команд тоже приобрела, а не потеряла. На данный момент есть ряд вопросов. Если инициативная группа подготовит взвешенное предложение, которое учитывает финансовую составляющую, то вопрос будет вынесен на обсуждение исполкома. Я вполне допускают такое развитие событий.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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