Дюков рассказал, при каких условиях РПЛ могут расширить до 18 клубов

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома Союза сохранить действующий формат Тинькофф РПЛ.

— Говорили ли вы руководителям каких-либо клубов, что по итогам этого сезона никто не вылетает?

— У нас два месяца назад состоялся исполком. У меня не было встреч с представителями клубов ни до, ни после исполкома. В прошлую пятницу была единственная встреча с представителями клубов, это все что было. Позиция исполкома была озвучена, она в силе.

— При каких обстоятельствах РПЛ может быть расширена до 18 клубов в каком-либо сезоне?

— Этот вопрос нужно обсуждать. Если говорить о следующем сезоне, то мы получили письменное мнение большинства клубов о том, что они против. Все говорят о том, что нельзя менять правила игры после завершения чемпионата. Нарушается спортивный принцип, у болельщиков теряется доверие к турниру. Все понимают, что-то, что происходит на футбольном поле уже неважно. Какие-то клубы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но они не готовы делать это задним числом. Нам важно, чтобы это были клубы с полноценным финансированием, со стадионами, которые бы соответствовали требованиям РПЛ. Также важно, чтобы клубы играли в футбол. Это не обязательно атакующий футбол. Я за современный, интенсивный футбол. Очень важно, чтобы была философия современного футбола. Играть от обороны тоже можно по-разному. Если я увижу такие 18 клубов с современным стилем, то буду рад увеличить количество команд до 18. При этом я готов прислушаться к другим членам исполкома. Финансовая составляющая тоже важный аспект. Важно, чтобы лига при увеличении команд тоже приобрела, а не потеряла. На данный момент есть ряд вопросов. Если инициативная группа подготовит взвешенное предложение, которое учитывает финансовую составляющую, то вопрос будет вынесен на обсуждение исполкома. Я вполне допускают такое развитие событий.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».