Дюков: «Экономическая ситуация не стала хуже, несмотря на санкции. Драматических изменений я не вижу»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о работе в условиях экономических санкций.

— Вы работаете в сложных условиях для российского футбола.

— Не соглашусь с тем, что работаю в трудных условиях. Если говорить об экономической ситуации, она точно не стала хуже, несмотря на санкции. Наша экономика продолжает развиваться. Достаточно посмотреть, какие были возможности в 90-х и сейчас. Драматических изменений в экономике я не вижу. Даже если что-то происходит, то не думаю, что это повлияет на финансирование футбола.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.