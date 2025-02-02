Дюков о персональных санкциях от США: «На работу РФС это никак не повлияет»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал попадание в санкционный список США.

— Были ли вы готовы к тому, что попадете под санкции? Осложнило ли это взаимодействие с ФИФА и УЕФА?

— Для меня это не стало сюрпризом. На работу Российского футбольного союза это никак не повлияет. РФС продолжит работу, как и до этого.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.