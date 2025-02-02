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Сегодня, 17:08

Дюков об общении с представителями УЕФА и ФИФА: «Коллегам интересны наши проекты»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об общении с представителями ФИФА и УЕФА после завершения конференции.

«Было обсуждение моего доклада, в том числе наших показателей и планов на будущее. Безусловно, и это отметили представитель УЕФА, то, как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям», — сказал Дюков.

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Дюков также отметил, что представителей ФИФА и УЕФА заинтересовал вопрос выплат за воспитание игроков.

«Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется между школами и тренерами, что позволяет им быть сфокусированным на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА», — добавил Дюков.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС.

РФС
Александр Дюков
УЕФА
ФИФА
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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Зенит

 6
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