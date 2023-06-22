Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» подробно рассказал об уходе полузащитника Романа Акбашева (8 голов в 34 матчах) в «Ростов».

— Роман для нас был ключевым игроком, — отметил Асхабадзе. - Не забывайте, что он с «Факелом» проделал огромный путь, все эти годы приносил пользу. Это тоже говорит об определенной работе клуба, когда наших футболистов, вне зависимости от возраста (Акбашеву 31 год. — Прим. «СЭ»), приглашают команды, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями. Еще задолго до истечения контракта мы предлагали Роману продлить соглашение. Но Акбашев честно сказал, что лучше вернуться к разговору после окончания сезона, и заверил, что и он, и вся команда приложат максимальные усилия для сохранения прописки в премьер-лиге.

— Он переходит в «Ростов».

— В конце сезона ему поступило предложение от «Ростова». И здесь в финансовом плане мы уже тягаться не могли. Никаких обид на Романа быть не может. Мы ему благодарны и понимаем его. Поработать под руководством главного тренера сборной России, поиграть в команде, которая в последние годы показывает стабильный результат, — нормальное желание футболиста. Повторюсь, Роман подарил нам много хороших моментов. Сложно недооценить его вклад в выход «Факела» в РПЛ. Он сдержал свое слово и вместе с другими игроками добился того, что Воронеж остался в элитном дивизионе.

Роман Асхабадзе. «Весь сезон соответствовали статусу «Наглецы из Воронежа». Интервью Романа Асхабадзе

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.

ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
Вембаньяма ждут в «Сан-Антонио». Сможет ли крутой француз затмить звезд НБА?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Личка рассказал, почему порекомендовал «Оренбургу» назначить Ярошика
Личка: «С «Зенитом» бороться сложно. Но никто заранее не отдаст ему золото»
Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»
Личка: «Оренбург» должен получить за меня компенсацию от «Динамо». Это правильно, корректно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Личка ответил на вопрос, перейдут ли Вера и Мансилья в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости