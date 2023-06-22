Асхабадзе: «Акбашев был ключевым игроком, но «Факел» не мог тягаться с предложением «Ростова»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» подробно рассказал об уходе полузащитника Романа Акбашева (8 голов в 34 матчах) в «Ростов».

— Роман для нас был ключевым игроком, — отметил Асхабадзе. - Не забывайте, что он с «Факелом» проделал огромный путь, все эти годы приносил пользу. Это тоже говорит об определенной работе клуба, когда наших футболистов, вне зависимости от возраста (Акбашеву 31 год. — Прим. «СЭ»), приглашают команды, которые обладают более серьезными финансовыми возможностями. Еще задолго до истечения контракта мы предлагали Роману продлить соглашение. Но Акбашев честно сказал, что лучше вернуться к разговору после окончания сезона, и заверил, что и он, и вся команда приложат максимальные усилия для сохранения прописки в премьер-лиге.

— Он переходит в «Ростов».

— В конце сезона ему поступило предложение от «Ростова». И здесь в финансовом плане мы уже тягаться не могли. Никаких обид на Романа быть не может. Мы ему благодарны и понимаем его. Поработать под руководством главного тренера сборной России, поиграть в команде, которая в последние годы показывает стабильный результат, — нормальное желание футболиста. Повторюсь, Роман подарил нам много хороших моментов. Сложно недооценить его вклад в выход «Факела» в РПЛ. Он сдержал свое слово и вместе с другими игроками добился того, что Воронеж остался в элитном дивизионе.

«Факел» занял 14-е место в чемпионате России-2022/23, команда осталась в РПЛ благодаря двум победам над «Енисеем» (1:0, 2:0) в стыковых матчах.