Дюков: «Никто не заставляет клубы иметь 13 легионеров, у них может быть ни одного»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с новым лимитом на легионеров в российском футболе.

— Мы считаемся с мнением Министерства спорта. Была проведена серьезная аналитическая работа, мы нашли аргументы для того, чтобы нашим объектом переговоров было Министерство спорта. Никто не заставляет клубы иметь 13 легионеров, у них может быть ни одного легионера. Это не означает прямой рост числа легионеров. Это решение российского футбола. Не могу сказать, что все поддержали его, но 90 процентов футбольной общественности за такое решение. У нас были свои аргументы, они были услышаны. В результате этой дискуссии был найден компромисс, — заявил Дюков.

В августе на собрании РПЛ представители клубов поддержали реформу лимита. Половина клубов проголосовала за полную отмену, другая половина — за ослабление.