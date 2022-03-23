В «Рубине» не получали бумаг об уходе Кварацхелии в «Динамо» из Батуми

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на новость о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми.

«Кварацхелия не приостанавливал контракт с «Рубином». Клуб не получал никаких бумаг», — ответили в пресс-службе на запрос «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

В этом сезоне Кварацхелия провел 19 матчей за «Рубин» в чемпионате России, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал понедельник. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.