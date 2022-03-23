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Сегодня, 17:17

В «Рубине» не получали бумаг об уходе Кварацхелии в «Динамо» из Батуми

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Рубин».

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на новость о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми.

«Кварацхелия не приостанавливал контракт с «Рубином». Клуб не получал никаких бумаг», — ответили в пресс-службе на запрос «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

В этом сезоне Кварацхелия провел 19 матчей за «Рубин» в чемпионате России, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Кварацхелия был вызван на сбор сборной Грузии, который стартовал понедельник. Национальная команда 25 марта сыграет товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, 29 марта встретится с албанцами.

Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
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 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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