Президент РФС Дюков рассказал о принятых мерах по поддержке российского футбола

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о принятых мерах по поддержке российского футбола.

«Мы направили обращение в правительство с пакетом мер поддержки футбола. Их около 10. Мы ставим задачу снизить налоговую нагрузку. Сейчас она — 22 процента от доходов клубов, что достаточно много. Мы предлагаем ее снизить, чтобы поддержать клубы», — заявил Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения. 18 марта суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой ФИФА.

Также ФИФА разрешил легионерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/22. Иностранные футболисты и тренеры могут воспользоваться этим правом до 7 апреля.