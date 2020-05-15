Дюков несколько раз общался с Федуном после того, как тот заболел коронавирусом

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации прокомментировал новость о том, что у владельца «Спартака» Леонида Федуна обнаружили коронавирус.

— Вы говорили о хорошей статистике — мало заболевших в вашей компании и вообще в российском футболе. Но вот заболел владелец «Спартака» Леонид Федун — могло ли это известие как-то повлиять на вас? Оказало ли это какой-то деморализующий эффект?

— Лично я был очень расстроен, когда узнал, что Леонид Арнольдович инфицирован. Мы обменялись СМС, потом еще несколько раз общались. Говорили по телефону. Если говорить о коронавирусе, это неприятный вирус, и последствия могут быть серьезными, но мы понимаем, что находимся в чрезвычайной ситуации. Большинство взрослого населения страны позволяет работать. Не вижу никаких оснований чтобы российскому футболу быть изоляции. Это неправильно. Это нанесет урон футболу. Понятно, что инфицирование любого причастного к футболу человека неприятно. Но долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон футболу. (Дмитрий Зеленов)

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