РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дюков несколько раз общался с Федуном после того, как тот заболел коронавирусом

14:35
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после Исполкома организации прокомментировал новость о том, что у владельца «Спартака» Леонида Федуна обнаружили коронавирус.

— Вы говорили о хорошей статистике — мало заболевших в вашей компании и вообще в российском футболе. Но вот заболел владелец «Спартака» Леонид Федун — могло ли это известие как-то повлиять на вас? Оказало ли это какой-то деморализующий эффект?

— Лично я был очень расстроен, когда узнал, что Леонид Арнольдович инфицирован. Мы обменялись СМС, потом еще несколько раз общались. Говорили по телефону. Если говорить о коронавирусе, это неприятный вирус, и последствия могут быть серьезными, но мы понимаем, что находимся в чрезвычайной ситуации. Большинство взрослого населения страны позволяет работать. Не вижу никаких оснований чтобы российскому футболу быть изоляции. Это неправильно. Это нанесет урон футболу. Понятно, что инфицирование любого причастного к футболу человека неприятно. Но долгое пребывание без футбола может нанести гораздо более серьезный урон футболу. (Дмитрий Зеленов)

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир