Дьяков — об очередной упущенной победе «Ростова» в РПЛ: «В третий раз футболисты должны выполнять задания тренера»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на поражение ростовчан от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Команда уже не первый раз, ведя в счете два мяча упускает победу, а сегодня даже ничью, это плачевно. С чем это связывать, очень тяжело и непонятно, если до этого они проигрывали 0:2, но сравняли. А с «Краснодаром» вели 2:0 и вообще проиграли. Не знаю, с чем связывать, но работа над ошибками должна вестись. Первый, второй раз можно не понять, но в третий раз футболисты должны выполнять задания тренера, удерживать счет и играть на контратаках. Думаю, это вполне возможно», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 10 очков и 13-я позиция. В 12-м туре «быки» сыграют против «Балтики», а ростовчане встретятся с «Ахматом».