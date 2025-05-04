Дьяков не удивится рокировке Лички и Галактионова

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Я ничему не удивлюсь. Даже если произойдет рокировка Лички и Галактионова. Где-то ходят разговоры про Черчесова. Даже Юрия Семина начали вспоминать, что он должен возглавить «Локомотив». Ничему не удивлюсь, если что-то подобное произойдет, где клубы, например, разменяют тренеров», — сказал Дьяков «СЭ».

«Локомотив» лишился шансов на чемпионство после ничьей в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) и вылетел из FONBET Кубка России, уступив во втором этапе 1/2 финала пути регионов тому же «Ростову» (0:2).

3 мая «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в 27-м туре. Команда занимает шестое место в турнирной таблице с 46 очками.

Контракт Михаила Галактионова с «Локомотивом» действует до конца сезона-2025/26.

«Динамо» объявило об уходе Марцела Лички 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.