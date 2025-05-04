Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 мая, 14:26

«Факел» — «Спартак»: Литвинов получил красную карточку

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом».

На 23-й минуте Литвинов сфолил на убегающем один на один с вратарем Алексее Каштанове и получил желтую карточку. После просмотра ВАР главный арбитр встречи Ранэль Зияков изменил свое решение и показал защитнику красную карточку на 25-й минуте.

Игорь Шалимов&nbsp;&mdash; Деян Станкович.«Факел» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Спартак
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Замовкни орк! Я Европеец!!!

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я тебя в рот чих пыхнул!

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Замовкни Орк! Не треба лается! Треба захищати ридну ненечку!

    04.05.2025

  • u978

    а что сейчас с ЦСКал происходит?

    04.05.2025

  • Деметрио

    Бедьненькие, судьи их в каждом матче обижают! А говнофутбол мы сегодня смотрели в Воронеже. Обтекай.

    04.05.2025

  • u978

    даваете оставим это право тебе, как армейским девочкам

    04.05.2025

  • u978

    идиот, тот что не видит и не понимает, что происходит, вот например ты

    04.05.2025

  • u978

    сектанты это твоя семья

    04.05.2025

  • u978

    нагнули, тех кто честно играть не может, а говнофутбол он возвращается отправителю, скоро узнаешь

    04.05.2025

  • Деметрио

    Поплачь, может полегчает. А лучше вспомни, кто вас нагнул неделю назад! :stuck_out_tongue_winking_eye:

    04.05.2025

  • Цнццзу

    Ты только на мамку свою можешь расчитывать ушлепок никчемный

    04.05.2025

  • u978

    только это и умеешь, сцыкотливо оскорблять, хохол поганый

    04.05.2025

  • u978

    посмотрю на тебя, что ты скажешь когда твоих армейских девочек, мальчиках в штанишках, которые только быковать или плакать умеют, или у пиДерцев начнут отсасывать, будут обижать. Жаль что в европе не играют, с удовольсвием посмотрел бы как присовывали, потому что по другому не умеют.

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Наконец то Станкович вернул Спартак который мы все так любим, а то я зимой занервничал!

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мне нравятся воспитанники академиии Спартака, сильны все как на подбор! Скауты Реала Мадрид и Ювентуса уже предлагают выкупить молодые спартаковские таланты!

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Спартак зря потратил деньги. Игры нет, его место с 4 по 6, не выше.

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я тебе в ротик кончил, сглотни милый!

    04.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А газонокосильщик Умяров?!

    04.05.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Впятером нужно у такого Факела выигрывать!!!

    04.05.2025

  • ишо есть! ну,этих-бесполезных паспортистов. как минимум двое

    04.05.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Прямо тут,и сейчас-контрпакт на 100 лет Станковичу!

    04.05.2025

  • Деметрио

    Печально, что цз не держит нападающего, который готов выбежать один на один! Отсюда и нарушение!

    04.05.2025

  • Деметрио

    А кто-то просил пенальти? Наступил, подвернул ногу, вот и лежал. Но ты поплач, полегчает может..

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Озон.

    04.05.2025

  • ONIKAN2013

    Хорошо, что в Спартаке есть взаимовыручка и подстраховка. Нет Денисова в составе- Литвинов всегда готов его заменить.

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    эти, как их, магнит...

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    оммммм

    04.05.2025

  • Семь ветров

    Только что Каштанов, якобы сбитый Литвиновым в первом тайме теперь валялся минуту в штрафной Спартака после того как САМ наступил на Дуарте. Манера игры этого паренька такая - симулировать в любой ситуации. Даже его партнеры в курсе, даже не пытались мяч выбить пока Каштанов лежал посередь штрафной, точно знают его приколы))

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Спартак= ноль! С такой игрой 1 лигу, Зобнин, Литвинов не уровень спартака, Станкович аналогично!

    04.05.2025

  • Семён Фадеич

    Кто судью то зарядил? Болотные или кони? Или может мусора?)) У сектантов всегда кто то виноват.

    04.05.2025

  • Семён Фадеич

    Я угараю, эти сектанты ещё пишут, что нарушения не было) Вы точно идиоты.

    04.05.2025

  • welkom1111

    Оно дебильное с рождения!...Его кликуха в "дурке" "свисток"...

    04.05.2025

  • forestman89

    Робятки, вы повтор внимательно посмотрите... Шкафа 190+см Каштанова Литвинов касанием остановил... Богатырь... силища... Скоро потоком ветра сшибать будет... Как сказал бы г-н Станиславский -не верю... Скоро

    04.05.2025

  • Деметрио

    Хнык-хнык.. :cry::disappointed_relieved::sob:

    04.05.2025

  • Atoms

    :joy::clap:

    04.05.2025

  • Деметрио

    Свободу Юрию Де... Руслану Литвинову! Более тупой отмазки придумать сложно, но вы справились!

    04.05.2025

  • Константин Юрьевич

    К сожалению это уже так.

    04.05.2025

  • u978

    Вот из-за такого женского футбола и не хочется смотреть. Только и умеют на судей слюной брызгать. Современный футбол - симуляция, аппеляция, провокация.

    04.05.2025

  • spartsmen

    на варе вера, а это запрещено уголовным кодексом ...

    04.05.2025

  • igorlvov

    ИДИОТ

    04.05.2025

  • u978

    Это ты не позорься, хоть один адекватный человек нашелся. Где здесь нарушение впринципе, если только симуляция.

    04.05.2025

  • serst

    последняя и третья команда - один уровень, рашн чемпионат

    04.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Согласен

    04.05.2025

  • Kungur79

    Так и есть

    04.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    Милый Саша, ты игру-то смотришь? Факелоносец схватил Литвинова за футболку и держался, пока не потерял равновесие. Это ему жёлтую за нырок надо было давать. Тётку посадили оценивать игру!!! Фестец обоим.

    04.05.2025

  • spartsmen

    уверен, что будь наоборот, было бы решено, что контакт был не той интенсивности. ну, примерно также, как толчок обляковым маркиньоса в спину назвали игрой плечом в плечо.

    04.05.2025

  • Gordon

    Опять хамский дилетантский диагноз из подворотни:) Ничего не меняется. А сейчас обязательно бяку про меня и про других не забывай;-)

    04.05.2025

  • Gordon

    Ты осознаеэёшь себя свинками? Ну ничего, у нас хорошие врачи ;-)

    04.05.2025

  • Семь ветров

    пёсик, ты работу себе ищешь?

    04.05.2025

  • Адекватный спартач

    Литвинов, Денисов, Зобнин. В данный момент это - бесполезные паспортисты!

    04.05.2025

  • Спринт

    На ошупь, без зрения, тяжело тобе футбол ощушчать то, небось ..**? Попроси собаку-повадыря .. она лучше расскажет, что происходит на поляне .. **

    04.05.2025

  • Gordon

    Не позорься

    04.05.2025

  • Gordon

    Стопроцентное удаление. А вообще Литвинов прекрасный игрок, но паки, паки и паки - он не цз.

    04.05.2025

  • al-an-ko

    :joy::joy::joy::clown:

    04.05.2025

  • al-an-ko

    :rofl::rofl::rofl::clown:

    04.05.2025

  • AZ

    А Факел все равно забивать не умеет,а в конце пеналь вымутят, вот и победа))).

    04.05.2025

  • Горын

    :sweat_smile::joy::rofl::rofl::joy::sweat_smile::clown:

    04.05.2025

  • Горын

    :rofl::joy::sweat_smile::sweat_smile::joy::rofl::clown:

    04.05.2025

  • Foma Akvinsky

    Зато Литвинов в свои теперь не забьет, у Спартака появляются реальные шансы на победу!

    04.05.2025

  • d.Lavrentev77

    Нет Дениски, но есть литвинов

    04.05.2025

  • Горын

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::sweat_smile::joy::rofl:

    04.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Факел уже ни что не спасет. Даже если Спартак обыграют. В команде где Асхабадзе, Котов… короче, меняйте их на людей

    04.05.2025

  • Criogenic

    Очень красиво упал, повтор был всего 1 близкий. Только ручку положили на живот и сразу упал как подкошенный

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Алло, Сампдория?))) у вас офис открыт?)))

    04.05.2025

  • не,ну цирк в натуре! какая желтая? сразу было понятно-проиграл позицию,прихватил ручкой,а выход намечался стопроцентный. КК-по делу в общем-все как всегда!!! ПРОДОЛЖАЕМ валять дурака в первом тайме

    04.05.2025

  • rake

    его место на лавке подменять умярова

    04.05.2025

  • rake

    не прирожденный

    04.05.2025

  • rake

    объясните кто нибудь тренерам Спартака, что литвинов прирожденный центральный защитник и никогда им не станет

    04.05.2025

    • Дьяков не удивится рокировке Лички и Галактионова

    Мостовой о Мусаеве: «Такие люди занимают наши места — места футбольных людей»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости