«Факел» — «Спартак»: Литвинов получил красную карточку

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов получил красную карточку в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом».

На 23-й минуте Литвинов сфолил на убегающем один на один с вратарем Алексее Каштанове и получил желтую карточку. После просмотра ВАР главный арбитр встречи Ранэль Зияков изменил свое решение и показал защитнику красную карточку на 25-й минуте.