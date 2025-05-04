Футбол
4 мая, 14:33

Мостовой о Мусаеве: «Такие люди занимают наши места — места футбольных людей»

Дарик Агаларов
Александр Мостовой и Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, Федор Успенский, «СЭ»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, посчитает ли он главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева «футбольным человеком», если «быки» выиграют чемпионство.

«На первом месте идет «Краснодар», а не Мурад Мусаев. На поле играют футболисты, а не Мусаев, который вообще не играл в этот футбол. Поменяется ли мое мнение о Мураде Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом? Он и станет, скорее всего, чемпионом. Но мнение мое не поменяется. Я не переобуваюсь. Многие не знают Мусаева. Какой-то агент вот рассказывал, что он там мячи носил на базе. Такие люди занимают наши места — места футбольных людей. Вот вы ответьте мне: кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?» — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но у питерцев есть игра в запасе.

Александр Мостовой
Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ABF

    «А вам не кажется, что ваше место возле параши?» (Дж. удачи»)

    05.05.2025

  • Спринт

    Должны тренировать профессиональные тренеры, имеющие профильное спортивное образование , а не бывшие футболисты, нигде и ничему не обучавшиеся. Мостовому это понять не дано.

    05.05.2025

  • alexei zverev

    Он в принципе противопоставляет бывших футболистов с не футболистами... Он считает, что не футболисты не могут тренировать...

    05.05.2025

  • Спринт

    Вопрос в том, что недоучка Мостовой себя противостовляет с Мусаевым, который профессиональный тренер с соответсвующим спортивным образованием.

    05.05.2025

  • alexei zverev

    таких клоунов недоучек достаточно много в РПЛ ))) Всякие Шалимовы и Игнашевичи, что-нибудь кроме курсов как Мостовой заканчивали? А почему он не может повторить их "успех"?

    05.05.2025

  • alexei zverev

    Да не факт... Но логика Мостового прекрасная миллионы нахаляву должны получать только бывшие футболисты... Ибо только они отличные тренера в будущем и достойны этих миллионов...

    05.05.2025

  • Dmitriy Krimskiy

    Это мнение отдельно взятого человека. Возможно оно не верное и высокомерное. Но ведь имеет права на жизнь. По крайне мере это лучшая ситуация чем в хоккее, что то я не вижу как бывшие в прошлом хоккеисты, также бы высказывались об одном очень "большом и великом" тренере...

    05.05.2025

  • lvb

    Здесь никаких личных данных быть не должно, дебилоиды сразу зацепятся и начнется .. Вот ты такой-то бредишь и по имени понесут. И тебе советую свои данные скрыть, если ты обозначил свои настоящие имя и фамилию.

    05.05.2025

  • Sochinet

    Неуважаемый Мостовой!!! Мурад Олегович Мусаев, как раз находится на своём месте. А твоё место в пивном баре, если там занято, тогда возле параши.

    05.05.2025

  • evgeniy666

    Полыхающий пукан:))

    05.05.2025

  • Спринт

    На ходу толяша дилетантские лапти переобуваешь на споптанные кеды ..**

    05.05.2025

  • александр Тарасов

    Интересно, он на наркоте сидит, или бухает не в меру? Или оба варианта?

    05.05.2025

  • анатолий еремин

    Привет, ты бы хоть имя назвал,а то неудобно как=то. А насчет этого Спирта, я давно понял,но иногда нервы не выдерживают его ерунду читать. За 8 лет почти 50000 комментариев, он только и делает что пасквили свои строчит.

    05.05.2025

  • анатолий еремин

    Говорю для шибко ВУМНЫХ , которые ВОТРУБИ едят. В институтах физкультуры были кафедры футбола ,была такая в Краснодаре увы не знаю. Насколько я понял утебя фуфлыжника была кафедра легкой атлетики ,али нет?

    05.05.2025

  • анатолий еремин

    Так он и насмотрелся как постоянно пинают Шалимова Юрана.Аленичев тоже разочаровался почти 10 . лет не тренирует С низов нужно начинать в 35 лет и то недолго,а когда тебе ближе к 60 то слишком поздно с низов начинать. В хоккее Ларионов в 60 начал и доказал что настоящий тренер,почему не может быть такогос Мостовым в футболе.

    05.05.2025

  • анатолий еремин

    Ты врунишка себя уже повысил по футболу был 1 категории ,а сейчас стал республиканской, так глядишь скоро станешь всесоюзной, или вовсе международной.Врать то надо немножко думая ,а ты и этого не умеешь. А у меня скромный строительный техникум,пять лет работы на заводе мастером ЖБИ тридцать слшним лет работы сварщиком. Ну глядя на то сколько ты учился,большинство явно заушно. Работать вообщем не твое ,не любил ты это. Был у нас на заводе дворником с тремя институтами.крыша у него ехала дай боже как,нов шахматы всех обыгрывал. У тебявидно тоже подтекает

    05.05.2025

  • Garryman

    Мостового - в главреды СЭ!!!

    04.05.2025

  • AZ

    у Мостового какой-то бзик в голове! Ну почему Черчесов, Карпин, Шалимов, Аленичев, Писарев, Онопко,Юран вполне себе тренировали с разной степенью успешностис начинали с низов, как положено. Даже у Романцева была Красная Пресня. И только Мостовой все сидит и трындит, ждет у моря погоды)))). Позовите меня кто-нибудь, например, Реал, ну хотя бы Спартак или Сельта! А оказывается, он нафиг никому и не нужен, вот засада! Звезда в шоке!)))

    04.05.2025

  • Garryman

    Мостовой мыслит в миллиардах и парсеках. Ему мелькнувший чемп РПЛ - как слезинка на ресницах.

    04.05.2025

  • Garryman

    Химки???

    04.05.2025

  • Garryman

    Хе-хе: "Войско взбунтовалось. Царь, говорят, - ненастоящий" Мостовой мог бы сняться в роли Милославского. А царь из него...

    04.05.2025

  • Garryman

    Дурачок - не дурачок, но живет лучше многих. "Новости от Мостового" - оплачиваются неплохо.. Я так думаю.

    04.05.2025

  • Garryman

    Инфан террибль. - плохой мальчик.

    04.05.2025

  • Garryman

    Можно и голову помыть наконец-то.

    04.05.2025

  • Garryman

    Никто Мостового не позовет. Мостовой - просто голос, который периодически будет здесь делать некоторый выплеск. Это источник склок. но никак не тренер. Позови его тренером в чемпионскую команду - и команда погрязнет в склоках и сплетнях

    04.05.2025

  • Konstantin

    Потому-что Станкович, такой же ноль как тренер, что и Мостовой, только с тренерским опытом. Оба Шоумены, один на бровке, другой в прессе. Скиллы Станковича проявились в Сампдории, откуда его поперли сразу, прознав кто за спец, к ним попал.

    04.05.2025

  • Konstantin

    Возьмите, ради шоу Моста в команду Краснодар, помощником Мусаева, будет ему мячики носить и фишки расставлять. Также будет профиков чеканке учить, единственное что он знает. Лицензию ПРО УЕФА ему выдали за былые заслуги 30 летней давности в шапито РФС. Но тренерских, управленческих скилов и знаний нет, даже чтобы выйграть первенство КФК. Любой уважающий футболист опустит Мостового на первой тренировке, пошлет его куда подальше при команде и скажет: засунь себе в жопу байки про то, где-ты играл))))

    04.05.2025

  • kim-1965

    Какой же Мостовой м...

    04.05.2025

  • Rastan

    Конкретно, "ваше", место там, куда направлял подобных, герой знаменитого фильма.

    04.05.2025

  • ur-ur

    «Чтобы стать хорошим тренером, необязательно быть футболистом. Ведь чтобы стать хорошим жокеем, необязательно до этого быть лошадью». Арриго Сакки, итальянский тренер

    04.05.2025

  • Фердидурка

    Ты для меня - пусто место. Теперь пустое, но, пойми, Что в этом даже нет подтекста, Который выдуман людьми. Не мести для, не в знак протеста, Но просто знай и не грусти: Ты для меня - пустое место. Ничего личного, прости...

    04.05.2025

  • Berkut-7

    Саня пошел по -классике : " Да кто он такой этот МУсаев ? Где он играл? нигде, а я вот в Сельте играл")))

    04.05.2025

  • Князь Болтконский

    Не он им,а журналисты плятят ему,звоня каждый день.Думаю - тысяч 30-50 минимум он берет за такой звонок.

    04.05.2025

  • ura1956

    Мостовой прав, у нас и судьи такие же, футбол только по ТВ смотрели!

    04.05.2025

  • zg

    И тут Остапа понесло!:laughing::laughing::laughing::laughing:Похмеляться надо,Саня,добрее будешь!

    04.05.2025

  • Солёный

    А слабо так сказать про Вротимгерба?

    04.05.2025

  • GeoMaS

    Вообще то игрок и тренер это две большие разницы

    04.05.2025

  • sergey stepanov

    Где играл Мостовой в РФ? За сборную РФ, это ту которую потом подмётными письмами разложил и дискредитировал!

    04.05.2025

  • Спринт

    Тобе чмонька дилетантик и не дано втямить. Нет в природе якобы "футбольного образования" Ибо есть только спортивное образование. У меня не только советский ИФК в своей жизни, но и горный техникум и Политех. Тренер Республиканской категории по футболу и по легкой атлетике. Судья Республиканской категории по легкой атлетике, по многоборью ГТО и по футболу по квалифации СССР. Тобе сопливому таковское даж не приснится с борматушного бодунка ..**

    04.05.2025

  • lvb

    Здаров, Анатолий.. Ты все прально понял. Я бы на это казлище и внимания не обратил бы. Мало ли дебилоидов тут отирается. Но 3 года назад это .. оно уверенно написало мне " Советский клубный футбол был сильнейшим в Европе"(с)). Я поржал с него.. А ему лайков молодые пользователи накидали. Я глянул профиль этого муд...лы и о, ужас)). Там рейтинг более 4000)), и лайков больше чем минусов примерно на 20 тыс)). То есть на его бредни ведутся !! Тогда я решил, что обязательно с этим что-то сделаю. И сделал. Посмотри нонешний рейтинг Спирта и +/_. И ты увидишь все сам. Работа проведена успешно. Спирт стал посмешищем. Правда мне это стоило кучу минусов и более сотни хейтеров. Но мне плевать, главное шо удалось оное чмо загнобить)

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Ну и, раз он такой умный и всё знает в футболе, пускай объяснит-почему не футбольный Мусаев идёт выше футбольного Станковича, почему Мусаев учится на ошибках-Станкович продолжает делать одни и те же:1-непонятная ротация по местам и позициям,2-не понимание как подготовить команду к старту(неудачное начало что летом, что весной)3-не умение перестраиваться по ходу игры

    04.05.2025

  • анатолий еремин

    КАкая нахрен в Краснодаре академия футбола Красно дару от роду лет 20.Кубань команда лифт ,когда там успели появиться специалисты футбола? Тренеры и игроки сначала совсего Союза теперь началось импорто замещение

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Моуриньо,Сакки,Сарри, Нагельсман-они тоже твои места занимали?Многие знают Джеррарда,Марадонну, которые будучи футболистами имели куда больший успех в сравнении с тобой, но вот тренерами не стали.Сколько уже можно печатать одну и туже его мысль-что он великий игрок и ему обязаны дать ТОП-клуб, это уже даже не смешно...

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Даже придурку Саше Панову далеко до этого фрика. Ладно колпинский свиненыш - тот хоть бухал и кололся сызмальства, с ним все понятно...А у этого то отчего крыша совсем съехала?

    04.05.2025

  • Александр Мыльников

    У Мостового рот когда - нибудь закрывается, футболист посредственый, как человек высокомерный и эгоистичный. Такие клоуны нужны для прессы.

    04.05.2025

  • esilch

    Петр III дурак дураком был

    04.05.2025

  • Рабинер за Зенит

    миллионы людей хотят,чтобы он обосрался в спартаке

    04.05.2025

  • fedland

    Молодец Мусаев. Спокойно работает и не обращает внимания на футбольных людей. Мостовой языком трясет как дворник метлой...

    04.05.2025

  • анатолий еремин

    Ты кичишься своим футбольным образованием. называешь всех диллетантами,нахватался в книжках верхушек и думаешь сойдешь за спеца.но как раз в футболе ты полный дебил и дилетант ,потому=что не понимаешь в нем совершенно ничего. И наказать бы еще того преподавателя.который выдал такому дол...бу как ты документ о спортивном образовании,хотя думаю ты врешь, нет у тебя спортивного образования ибо ты полный дурак,и думаю не только в спорте

    04.05.2025

  • clyushnikoff

    вот придурок, а зачем спартак Станкрвича взял, если играют футболисты? придурок вообще видать не просыхает

    04.05.2025

  • lvb

    Чья бы "корова мычала", макфлай. Ты же и есть тот самый"небинарный", типа Херчика. Не просто дурак, а в кубе. Терпи, терпила, я таких как ты легко посылаю, коротким эротическим)

    04.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну, не тупой идиот ли?!!!!! Бесчастных, по мыслям Мостового самый футбольный человек. А тренер НУЛЕВОЙ. Я бы сказал даже минусовой. P.S. Модераторы, "тупой идиот" это не оскорбление, это диагноз. Ну, как ОРЗ, например.

    04.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Мостовой: я не переобуваюсь...как ходил в лыжах на босу ногу, так и буду ходить...и еще я не мою голову...зачем ее мыть, если в ней мозгов нет и не было.

    04.05.2025

  • анатолий еремин

    Мостовой получил такое футбольное образование на поле.которое ни в одном университете не получишь. Сам получал образование ,не спортивное конечно но пришел на завод.и был как слепой котенок. Знания были но все это поверхностно. Университет конечно нужен, но без практики.это все не то

    04.05.2025

  • андрей андреев

    тк можно сказать и о хороших тренерах...Муриньо, Клопе и многих других.

    04.05.2025

  • rustov

    Дайте ему хотя бы Мясгаз потренировать

    04.05.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Где-то тихо заплакал Моуриньо, после таких слов Сашки...:joy::joy::joy:

    04.05.2025

  • Виктор Шикин

    А цар то, ненастоящий.Пора забыть былые заслуги и доказать кем ты являешся сейчас

    04.05.2025

  • rustov

    Кажется, Моуриньо даже мячи не подавал. Но каким тренером стал! Человек просто завидует успешному тренеру! Мусаев - молодец!

    04.05.2025

  • Sergey Sparker

    Какой-то агент вот рассказывал что Мостовой для того чтобы опохмелиться пивные банки и стеклотару сдавал. А для курения "бычки" на автобусных остановках собирал.

    04.05.2025

  • lvb

    На твоем фоне изображать из себя несложно, Спирт)). Ты же тупой старый глор "конины".. Коий выбрал себе командочку-воровку игроков(в советские времена) и "40 лет без побед") Да и буковку потерявшую походу, ноне ЦСК. Какая шаращка такой и Спирт. Позор армейских ... глоров. )))

    04.05.2025

  • Victorns

    Так и остался одноклеточным. Никому такой губошлеп, футбольный человек, не интересен. Его место - сапожник в Спартаке.

    04.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    В дурку пора направить

    04.05.2025

  • Да, мостовой играл хорошо.Нор потом? Кого тренировал? И как человек - ГОВНО....

    04.05.2025

  • Деметрио

    Мостовой, по классике, твое место возле.... Черданцева! Сидеть и языком молоть! 20 лет после окончания карьеры сидеть и вспоминать, как он классно играл и вдруг захотел стать главным тренером!

    04.05.2025

  • Dron56

    Мостовой это футбольный дурачок. Вот он занимает свое место в коментариях СЭ. Точка.

    04.05.2025

  • Илья858

    Неплохой игрок в прошлом и быдло как человек по жизни.

    04.05.2025

  • lvb

    Цыц, макфлай, твое место у параши. Дурилкам картонным я слово не давал. Дергай к нубам, бедолага, сие твоя ипостась)

    04.05.2025

  • lvb

    "стаж работы главным тренером команды мастеров по футболу не менее 5 лет"(с) Ну ты совсем дурак, сынку. Спирт из тебя лучше чем твои бредни. Завязывай с фунфыриками, клоун. У "Тсара" ксива есть, значит не недоучка. А вот ты явно с незаконченным начальным образованием, тупень. Ты же неграмотный). Вкурил али нет?)

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    о, рабы красно-белые встрепенулись))))

    04.05.2025

  • Семён Фадеич

    Крышу у него давно срывало, а теперь и фляга засвистела.

    04.05.2025

  • Evgen k

    а вот если представить, что Краснодар не станет чемпионом..Вся газета будет состоять только из интервью Мостового типа"я же говорил, что Мусаев не тренер"

    04.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    саша докажи всем возьми команду 2 лиги и сделай его чемпионом в высшей лиге тогда ты царь а так царек дешевый:rofl::rofl::rofl:

    04.05.2025

  • Старый конь

    какой то маленький, мерзкий внутренний голосок говорит мне, что не добьется он успеха))) хотя, дай бог чтобы я ошибся .... или не дай)))

    04.05.2025

  • vistang

    у Мостового кукуха походу с каждым годом все сильнее едет

    04.05.2025

  • Vyacheslav Kondratyev

    Мауриньо тоже занимает место Мостового :)

    04.05.2025

  • crazymax

    Дурачок, неужели непонятно, что игрок и тренер, это разные профессии!?

    04.05.2025

  • isi020

    если Команда Моуиньо выиграл лиги Чемпионов,то это выиграла команда а не Моуриньо. По логике Мостового Моуриньо тут ни причем. Он же в футбол не играл. Так случайный человек в футболе.

    04.05.2025

  • Павел Заблоцкий

    Эх Мостовой кажется ваше место возле пара... Жозе Моуриьо тренировал и выигрывал много чего не будучи игроком!!!!

    04.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Неисправимый дебил

    04.05.2025

  • Старый конь

    Он или курит, а если нет, то это просто катастрофа Послушайте, но ведь найдется человек, который доверит ему свою команду... После таких заявлений, возникает вопрос? А может экспертизу сначала.... психиатрическую

    04.05.2025

  • Александр Клименок

    Мостовой имеет право на мнение - он знает толк в футболе.

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Видимо Мостовой журналюгам бобосы платит за публикацию его бредовых высказываний, СЭ превратился хрен пойми ао что, чего только не публикует, просто жесть, этого "царя" пора отправлять в психушку.

    04.05.2025

  • Телевизор посмотрел

    У царя вообще башню повело, видимо от короны)

    04.05.2025

  • ТИМ

    Мостовой не воспитан, необразован, не мыт, не причёсан. Он ещё и хам ...

    04.05.2025

  • spartsmen

    маразм крепчает ...

    04.05.2025

  • DemolisherAjax

    А вот если Мостового вдруг кто-то возмет тренером и он добьется некоего успеха - вроде например 3-го места - он скажет это все потому что я футбольный человек и вообще это все моя заслуга :) Перестаньте этого клоуна печатать.

    04.05.2025

  • VVSh71

    да… царь уже не тот))) совсем ст. «ебанулся»

    04.05.2025

  • выдр

    Мостовой за 20 лет никому ненужности стал совсем больным. И с каждым годом все хуже и хуже. Александр, сними корону, надень пижаму.

    04.05.2025

  • Спринт

    В отличие от недоучки Моста, Мусаев имеет спортивное образование Краснодарской Академии спорта. В этом и разница между болтающим об тренерстве и умеющем тренировать. Бегая по футбольному полю, тренером не стать, сколько не тверди об обратном. Мосту это понять не дано.

    04.05.2025

  • Бананоид

    я так понимаю, по логике Мостового, любой работяга отпахавший в цеху на заводе 15-20 лет и видевший как работает его начальник, должен без конкурса получать место директора завода:)

    04.05.2025

  • -философ-

    Ну это уже даже не смешно.

    04.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    с утра выпил - весь день свободен!)

    04.05.2025

    • «Факел» — «Спартак»: Литвинов получил красную карточку

    Дьяков назвал победу над «Рубином» ключевой для «Краснодара» в чемпионской гонке
