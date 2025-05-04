Мостовой о Мусаеве: «Такие люди занимают наши места — места футбольных людей»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, посчитает ли он главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева «футбольным человеком», если «быки» выиграют чемпионство.

«На первом месте идет «Краснодар», а не Мурад Мусаев. На поле играют футболисты, а не Мусаев, который вообще не играл в этот футбол. Поменяется ли мое мнение о Мураде Мусаеве, если «Краснодар» станет чемпионом? Он и станет, скорее всего, чемпионом. Но мнение мое не поменяется. Я не переобуваюсь. Многие не знают Мусаева. Какой-то агент вот рассказывал, что он там мячи носил на базе. Такие люди занимают наши места — места футбольных людей. Вот вы ответьте мне: кто такой Мусаев в нашем футболе? Где играл? Кому забивал?» — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 с 61 очком в 27 матчах. Команда оторвалась от идущего вторым «Зенита» на 7 очков, но у питерцев есть игра в запасе.