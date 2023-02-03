Валерий Урин: «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом, обогнав нас на очко»
Экс-нападающий московского «Динамо» двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1958 году бело-голубые упустили золотые медали.
— Время от времени вас «Спартак» опережал.
— Ха! Вы знаете, как «Спартак» в 1958-м стал чемпионом?
— Давно было, стерлось в памяти. Ну и как?
— Последний тур. Мы на очко впереди, но у спартаковцев игра в запасе против киевского «Динамо». Если выигрывают — они чемпионы. Так что «Спартак» делает?
— Что?
— Покупает киевского вратаря! Вот такие методы использовали.
— Вы-то откуда знаете?
— Голодец играл за киевское «Динамо». Поражался: «Такие мячи Олег пропускал, которые ну никак пропустить не мог. Что-то с ним было не в порядке, дело нечистое...»
— Вратари в Киеве были знаменитые. Не про Олега ли Макарова идет речь?
— Точно — про Макарова! Все-то вы помните! Сальников два забил головой. Макаров не взял. «Спартак» нас обогнал на очко. Вот вам и чемпионство. Наши генералы, сам слышал, взъелись: «Мы с киевлянами разберемся по-своему...» Уж не знаю, что сделали.
— Могли бы те и постараться ради одноклубников.
— Вы думаете, московское и киевское «Динамо» ладили? Сами футболисты еще ничего, общались, а руководители друг друга терпеть не могли! Враждовали! Все время шел спор: кто сильнее — мы или киевляне? Ну и каверзы разные устраивались. Просто чтобы досадить. В те же годы выигрываем там 3:2 — киевляне подают протест: не доиграли 35 секунд!
— Кто судил?
— Белов из Ленинграда. Что вы думаете? Заставляют переигрывать!
— Чем дело закончилось?
— Ничья. Кажется, 2:2. Судейство было ужасное, прихватили нас. Хотели киевлян вытащить.
Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2