Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:30

Валерий Урин: «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом, обогнав нас на очко»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Урин.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Экс-нападающий московского «Динамо» двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 1958 году бело-голубые упустили золотые медали.

— Время от времени вас «Спартак» опережал.

— Ха! Вы знаете, как «Спартак» в 1958-м стал чемпионом?

— Давно было, стерлось в памяти. Ну и как?

— Последний тур. Мы на очко впереди, но у спартаковцев игра в запасе против киевского «Динамо». Если выигрывают — они чемпионы. Так что «Спартак» делает?

— Что?

— Покупает киевского вратаря! Вот такие методы использовали.

— Вы-то откуда знаете?

— Голодец играл за киевское «Динамо». Поражался: «Такие мячи Олег пропускал, которые ну никак пропустить не мог. Что-то с ним было не в порядке, дело нечистое...»

— Вратари в Киеве были знаменитые. Не про Олега ли Макарова идет речь?

— Точно — про Макарова! Все-то вы помните! Сальников два забил головой. Макаров не взял. «Спартак» нас обогнал на очко. Вот вам и чемпионство. Наши генералы, сам слышал, взъелись: «Мы с киевлянами разберемся по-своему...» Уж не знаю, что сделали.

 
Валерий Урин. «В 58-м «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом». Последнее интервью знаменитого динамовца

— Могли бы те и постараться ради одноклубников.

— Вы думаете, московское и киевское «Динамо» ладили? Сами футболисты еще ничего, общались, а руководители друг друга терпеть не могли! Враждовали! Все время шел спор: кто сильнее — мы или киевляне? Ну и каверзы разные устраивались. Просто чтобы досадить. В те же годы выигрываем там 3:2 — киевляне подают протест: не доиграли 35 секунд!

— Кто судил?

— Белов из Ленинграда. Что вы думаете? Заставляют переигрывать!

— Чем дело закончилось?

— Ничья. Кажется, 2:2. Судейство было ужасное, прихватили нас. Хотели киевлян вытащить.

Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.

ФК Динамо (Киев)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»

Валерий Урин: «Мне кажется, Романцев до сих пор на меня обижен...»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости