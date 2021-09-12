Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Дзюба бы не добился таких высот, если бы всем лизал»
Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров рассказал о своем отношении к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.
«К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер.
Я не чувствую зависти к футболистам с большого поля. И что они получают большие деньги. Они заслужили это, они заработали это. У каждого свой путь — попасть в Премьер-лигу и получать миллионы долларов может далеко не каждый. Вот единицы, кто в топе, кто зарабатывает. И чтобы попасть туда, у них была своя история. Им приходить эти пики переживать постоянно. И если они туда дошли и добились, пусть получают столько, сколько получают. Все заслуженно», — приводит Eurosport слова Никонорова.
В нынешнем сезоне Дзюба провел 8 матчей за «Зенит» во всех турнирах, на счету 33-летнего россиянина 4 результативных передачи.
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Дополнительная информация:
https://www.eurosport.ru/beach-soccer/story_sto8536298.shtml
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