Два домашних матча «Арсенала» в РПЛ пройдут без зрителей

Два ближайших домашних матча «Арсенала» в РПЛ против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей, информирует пресс-служба тульского клуба.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 25 октября 2021 года № 110 «О внесении изменений и дополнений в указ губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62» матчи 13-го и 14-го туров чемпионата России против «Сочи» и «Уфы» пройдут без зрителей.

ПФК «Арсенал» прорабатывает варианты в отношении владельцев сезонных абонементов. Более подробную информацию мы сообщим позднее. Следите за новостями на официальных ресурсах клуба", — говорится в сообщении клуба.

Матч с «Сочи» пройдет 31 октября, с «Уфой» — 6 ноября. «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.