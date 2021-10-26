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Губерниев жестко раскритиковал главного тренера «Спартака» из-за Максименко

13:44
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера «Спартака» Руя Виторию.

«Тренер «Спартака» гробит перспективного вратаря! Видно же, что у Максименко сейчас не идет. Это талантливый парень. Мне не хочется его критиковать! Ну, отдай ты его в аренду или пусть поиграет за «Спартак-2». Селихова нужно было ставить еще 3-4 матча назад. Но тренер «Спартака» этого не видит. Еще пару таких матчей — и мы можем потерять перспективного вратаря. Этого нельзя допускать», — сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей, пропустив 28 мячей.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 17 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Зенит» с 26 очками идет на 1-й позиции.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры