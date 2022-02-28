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Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

Сантос заявил, что бразильские игроки «Зенита» общаются со всеми одноклубниками
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал мнение о том, что пять легионеров из одной страны в одном клубе это слишком много.

«Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями, — приводит слова Сантоса «Чемпионат». — Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев. Мы все здесь с одной целью — быть командой. Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своем кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга».

По словам защитника, он и другие бразильские игроки петербургского клуба стараются общаться со всеми одноклубниками.

«Кто-то в «Зените» знает английский — с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться. Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками клуба. Я вижу, какая атмосфера внутри коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит, эта атмосфера никуда не исчезнет», — сказал он.

Помимо Сантоса в «Зените» играют бразильцы Вендел, Клаудиньо, Малком и Юри Алберто.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4624523-intervyu-s-duglasom-santosom-zaschitnik-zenita-o-zhizni-v-rossii-neudachah-v-evrope-prodlenii-kontrakta-i-religii.html

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27%

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ТБ 2.0

17%

1.53

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14%

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Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Дуглас Сантос
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РПЛ
ФК Зенит
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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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