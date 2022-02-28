Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал мнение о том, что пять легионеров из одной страны в одном клубе это слишком много.

«Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями, — приводит слова Сантоса «Чемпионат». — Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев. Мы все здесь с одной целью — быть командой. Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своем кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга».

По словам защитника, он и другие бразильские игроки петербургского клуба стараются общаться со всеми одноклубниками.

«Кто-то в «Зените» знает английский — с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться. Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками клуба. Я вижу, какая атмосфера внутри коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит, эта атмосфера никуда не исчезнет», — сказал он.