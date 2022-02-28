На матче «Зенит» — «Рубин» ожидается до 20 тысяч зрителей

На матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» ожидается до 20 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь выступит в черной экипировке. «Рубин» выйдет в рубиновой форме, а вратарь — в желтой.

Матч состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.