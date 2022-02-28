РИА «Новости»: РПЛ проведет 28 февраля собрание руководителей клубов

В понедельник, 28 февраля, пройдет собрание руководителей клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из клубов.

По информации источника, собрание клубов начнется в 12.00 по московскому времени в формате видеосвязи.

Отмечается, что на повестке собрания стоит обсуждение актуальных вопросов.

Ранее, 24 февраля РПЛ и Российский футбольный союз (РФС) сообщили о переносе матчей 19-го тура «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив». Обе встречи должны были пройти в воскресенье, 27 февраля.