Сантос ответил на вопрос, не скучно ли ему постоянно выигрывать РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос, не скучно ли ему постоянно выигрывать РПЛ.

«То, что было выиграно, прошло, осталось в истории. Команда, президент всегда хотят побеждать. История проходит, остается людям для чтения, поэтому важно только настоящее. Всегда побеждать не скучно, потому что это сложно. Даже сейчас. Повлияло ли отсутствие международных стартов на уровень РПЛ? Если мы посмотрим правде в глаза, в этом году мы больше страдали, чтобы стать чемпионами, даже несмотря на победу за пять туров до конца чемпионата», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.