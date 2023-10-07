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Сегодня, 17:22

Дуглас Сантос: «Зенит» прогрессирует как команда, но мы еще не играем на том уровне, на котором хотели бы»

Алина Савинова
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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, насколько тяжелым для него был матч 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Достаточно непростой. На неделе у нас была сложная кубковая игра дома, поэтому сегодня сил и тонуса немного не хватало. Хорошо, что в первом тайме смогли реализовать свои моменты, забили дважды и довели встречу до победы. Мы прогрессируем, развиваемся как команда, и хотя еще не играем на том уровне, на котором хотели бы, приближаемся к нему. Сейчас нужно передохнуть и с новыми силами — за дело», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Сантоса.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 6 очками располагается на последней строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-07-duglas-santos-my-progressiruem-razvivaemsya-kak-komanda.htm
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Матео Кассьерра

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 9
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Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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