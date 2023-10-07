Дуглас Сантос: «Зенит» прогрессирует как команда, но мы еще не играем на том уровне, на котором хотели бы»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, насколько тяжелым для него был матч 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Достаточно непростой. На неделе у нас была сложная кубковая игра дома, поэтому сегодня сил и тонуса немного не хватало. Хорошо, что в первом тайме смогли реализовать свои моменты, забили дважды и довели встречу до победы. Мы прогрессируем, развиваемся как команда, и хотя еще не играем на том уровне, на котором хотели бы, приближаемся к нему. Сейчас нужно передохнуть и с новыми силами — за дело», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Сантоса.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 6 очками располагается на последней строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.