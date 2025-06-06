CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому «Мариуполю» 50 тысяч евро за Мампасси

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» 49,8 тысячи евро в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси, сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу CAS.

Кроме того, железнодорожники должны выплатить 5 процентов годовых с февраля 2022 года. В случае неисполнения ФИФА может наложить на российский клуб санкции.

«Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера» в феврале 2021 года, в декабре «Локомотив» выкупил игрока. 22-летний защитник провел за «Локо» 21 матч.

Последние два сезона футболист провел в аренде в бельгийском «Кортрейке». Он провел за клуб 44 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Мампасси с «Локомотивом» истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.