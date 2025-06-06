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CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому «Мариуполю» 50 тысяч евро за Мампасси

Руслан Минаев

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» 49,8 тысячи евро в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси, сообщает ТАСС на ссылкой на пресс-службу CAS.

Кроме того, железнодорожники должны выплатить 5 процентов годовых с февраля 2022 года. В случае неисполнения ФИФА может наложить на российский клуб санкции.

«Мариуполь» арендовал Мампасси у «Шахтера» в феврале 2021 года, в декабре «Локомотив» выкупил игрока. 22-летний защитник провел за «Локо» 21 матч.

Последние два сезона футболист провел в аренде в бельгийском «Кортрейке». Он провел за клуб 44 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Контракт Мампасси с «Локомотивом» истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: ТАСС
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ФК Мариуполь
Марк Мампасси
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
Педро
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Зенит

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