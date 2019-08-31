Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локо» и первое место в РПЛ

«Локомотив» в домашнем матче 8-го тура чемпионата России проиграл «Ростову» (1:2). Дублем в составе гостей отметился нападающий Элдор Шомуродов, который с 7 голами вышел в лидеры гонки бомбардиров. У хозяев с передачи новичка Жоау Мариу отличился Антон Миранчук. Алексей Миранчук получил травму и был заменен в первом тайме.

В концовке встречи защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды спас свою команду, выбив мяч с ленточки ворот.

Команда Валерия Карпина с 17 очками стала единоличным лидером РПЛ.

Чемпионат России

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8-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)

Голы: Шомуродов, 41 (0:1). Шомуродов, 58 (0:2). Ант.Миранчук, 81 (1:2).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Жоау Мариу, 29), Ант.Миранчук, Смолов.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.

Предупреждения: Норманн, 26. Еременко, 39. Рыбус, 64. Логашов, 88. Игнатьев, 90+3.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Вилков (Нижний Новгород).

31 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».

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