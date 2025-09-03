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Кисляк переподпишет контракт с ЦСКА после возвращения из сборной

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Матвей Кисляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник Матвей Кисляк договорился о переподписании контракта с ЦСКА на улучшенных условиях.

Этот случай стал одним из немногих в истории клуба, когда красно-синие пошли на улучшение личных условий игрока в рамках действующего договора. Ожидается, что документы будут подписаны после возвращения 20-летнего полузащитника в расположение клуба из сборной России.

Как ранее сообщал журналист Иван Карпов, срок контракта останется прежним — до лета 2029 года.

Кисляк перешел в ЦСКА из академии «Чертаново» в 2020 году. Хавбек дебютировал за основную команду красно-синих 26 июля 2023 года в матче FONBET Кубка России против «Оренбурга» (6:0).

В сезоне-2025/26 Кисляк забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Этим летом в СМИ появлялась информация об интересе к Кисляку со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая».

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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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