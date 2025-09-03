Кисляк переподпишет контракт с ЦСКА после возвращения из сборной

Как стало известно «СЭ», полузащитник Матвей Кисляк договорился о переподписании контракта с ЦСКА на улучшенных условиях.

Этот случай стал одним из немногих в истории клуба, когда красно-синие пошли на улучшение личных условий игрока в рамках действующего договора. Ожидается, что документы будут подписаны после возвращения 20-летнего полузащитника в расположение клуба из сборной России.

Как ранее сообщал журналист Иван Карпов, срок контракта останется прежним — до лета 2029 года.

Кисляк перешел в ЦСКА из академии «Чертаново» в 2020 году. Хавбек дебютировал за основную команду красно-синих 26 июля 2023 года в матче FONBET Кубка России против «Оренбурга» (6:0).

В сезоне-2025/26 Кисляк забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Этим летом в СМИ появлялась информация об интересе к Кисляку со стороны «Фенербахче» и «Галатасарая».