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Сегодня, 13:13

Дркушич назвал частую смену тренеров одной из причин неудачного сезона «Сочи»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич подвел итоги сезона-2022/23 для команды.

«Это не лучший наш сезон. Мы сталкивались с множеством взлетов и падений. Иногда выигрывали важные игры, иногда нет. Но я думаю, что каждый из нас хочет большего. У нас хорошая команда, много индивидуально сильных футболистов. Думаю, в следующем сезоне мы будем лучше. Конечно, тяжело, когда так часто меняются тренеры. Каждый из них ожидал, что мы будем показывать разный футбол. Футболистам нужно было привыкать. Это не всегда легко. Да, но каждый из них что-то нам дал. Грустно, что двое из них уходили. Это одна из причин, почему у нас не удался сезон. Но не ключевая. Иногда нам просто не везло. Не могли проявить характер в решающий момент», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

«Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Победителем РПЛ стал «Зенит». Серебряные медали выиграл ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanya-drkushich-chastaya-smena-trenerov-odna-iz-prichin-neudachnogo-sezona-sochi/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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