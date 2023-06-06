Алексей Попов: «Спартак» в концовке сезона — это одни эмоции, стратегии и тактики было мало»

Экс-защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о концовке сезона «Спартака».

«Спартак» в концовке сезона — это одни эмоции, стратегии и тактики было мало. Как раз это их и подвело, так как должна быть расчетливая и светлая голова. Можно сказать, что в каком-то роде Абаскаль просто перегорел в эмоциональном плане» , — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.