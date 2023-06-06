В «Оренбурге» подтвердили информацию о подписании двух аргентинцев и россиянина

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о переходе в стан клуба двух аргентинских игроков и одного россиянина.

«Правда ли, что в ближайшее время мы подпишем двух аргентинцев и россиянина? Да, наверное, завтра будет три трансфера аргентинцев и еще одного россиянина», — цитирует Еремякина Legalbet.

Оренбуржцы по итогам сезона-2022/23 заняли 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду возглавляет чешский специалист Марцел Личка.