Домингес считает, что возраст не повлияет на игру Дзюбы

Обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2007/08 в составе «Зенита» Алехандро Домингес рассказал, что думает о предстоящей игре Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Мы не играли вместе с Дзюбой, но это отличный спортсмен и футболист. Да, я помню его по игре в чемпионате России, все хорошо. Дзюбе в этом году 35 лет? С большими годами можно быть и лучшим в мире, потому что это не влияет на качество игры. Возраст не приговор, здесь никакого значения нет. Вспомните, Лионелю Месси 35 лет, он — чемпион мира», — цитирует Домингаса ТАСС.

8 февраля Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.