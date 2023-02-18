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Сегодня, 10:25

Фернандес считает нормальными штрафы в футбольных клубах

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о том, был ли он подвержен штрафам в московском клубе, когда главным тренером команды был Станислав Черчесов.

«Черчесов иногда штрафовал футболистов? Не знаю, это случалось только после того, как я ушел. Когда я был в «Динамо», у меня не было таких проблем. Когда штрафы случаются, это нормально», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с января 2006 года по июль 2014 года. Черчесов возглавлял бело-голубых с апреля 2014 года по июль 2015 года.

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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Факел

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