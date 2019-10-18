Доменико Тедеско: «У «Рубина» очень опасные фланги»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предстоящем сопернике его команды в чемпионате России — о «Рубине». Он отметил сильные стороны в игре казанцев, а также охарактеризовал своих игроков.

— Прежде всего хотел бы сказать, что у нас не так много времени было, чтобы со всеми познакомиться должным образом, — сказал во время предматчевой пресс-конференции Тедеско. — Однако несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков. Они открыты для общения, для совместной работы. И для нововведений в команде.

Что касается «Рубина», то мы видели матчи. Знаем, что сезон они начали провально, много поражений подряд. Сейчас они начали набирать очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная. Надо быть осторожными в ситуациях «один в один». Тем не менее, рассчитываем на хороший результат. Верим, что все будет хорошо.

У «Рубина» очень опасные фланги, прорываются к штрафной, часто обыгрывают один в один, много подают в штрафную, всегда 3-4 человека бегут на навесы. Также могу отметить хорошую игру в переходах из атаки в оборону и из обороны в атаку.