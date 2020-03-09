Доменико Тедеско: «У «Краснодара» отличный подбор игроков, которые могут заменить травмированных»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара».

— В последних матчах нужно было показать хороший результат, мы их показали, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — Была нормальная игра, но нам есть над чем работать. Сегодня нам предстоит очень серьезный матч с топовой командой.

— Вы наверняка знаете, что у них очень много травмированных, в частности центр обороны выглядит экспериментально.

— Не могу с вами согласиться. Несмотря на трамы, примерно таким же составом они играли с ЦСКА и сыграли вничью. Могли забить второй гол и выиграть. У «Краснодара» отличная команда, отличный подбор игроков, которые могут сделать свое дело, заменив травмированных.