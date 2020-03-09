РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Доменико Тедеско: «У «Краснодара» отличный подбор игроков, которые могут заменить травмированных»

16:30
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара».

— В последних матчах нужно было показать хороший результат, мы их показали, — сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — Была нормальная игра, но нам есть над чем работать. Сегодня нам предстоит очень серьезный матч с топовой командой.

— Вы наверняка знаете, что у них очень много травмированных, в частности центр обороны выглядит экспериментально.

— Не могу с вами согласиться. Несмотря на трамы, примерно таким же составом они играли с ЦСКА и сыграли вничью. Могли забить второй гол и выиграть. У «Краснодара» отличная команда, отличный подбор игроков, которые могут сделать свое дело, заменив травмированных.

Спартак — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 4118
Все опросы
Как сыграют «Спартак» и «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата?
«Спартак» победит с крупным счетом
5.0%
«Спартак» победит с разностью в один-два мяча
44.1%
Будет нулевая ничья
2.4%
Будет результативная ничья
20.4%
«Краснодар» победит с крупным счетом
5.0%
«Краснодар» победит с разностью в один-два мяча
23.3%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир