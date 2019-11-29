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Доменико Тедеско: «Матч при закрытой крыше — это очень громко»

14:27
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» сказал, каково это — играть при закрытой крыше.

— Матч с «Зенитом» пройдет при закрытой крыше. У вас был подобный опыт во время работы в «Шальке». Каково это?

— Играть при закрытой крыше — это в первую очередь очень громко, когда 60 тысяч болельщиков кричат и поддерживают команду.

— Видели ли вы матч первого круга между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Я видел этот матч, но не сейчас. Когда поступило предложение от «Спартака», то мы его анализировали. «Спартак» тогда играл по схеме 4-4-2 с Зобниным и Гулиевым в центре поля, пропустили гол после углового. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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