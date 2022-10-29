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Добровинский считает, что потенциал Захаряна намного больше того, что он показывает

Артем Бухаев
Корреспондент
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Юрист Александр Добровинский поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

— Он играет. Его потенциал намного больше того, что он показывает. Жалко, потому что он способен на многое. По игре в первой половине прошлого года я думал, что Арсен будет претендовать на то, чтобы стать лидером. Я смотрел на Захаряна и сравнивал его с Платини. Я видел, что Арсен будет писаться через черточку: Захарян-Платини. Все шло к этому в том году. А сейчас что-то произошло. Мне кажется, что он сейчас выправляет ситуацию. Кому не хочется поиграть в «Челси»? С той только разницей, что это иллюзия, что он бы играл в «Челси». Это меня смущает. В лучшем случае его бы посадили на скамейку и выпускали бы за 10 минут до конца, а так отдали бы его в аренду.

— Прибавил ли Захарян сейчас?

— Да, прибавил немножко. Прибавила вся команда. Но команда прибавила немного больше, чем сам Арсен.

— Захарян говорил, что его агент до сих пор общается с «Челси».

— Общаться общаются, но «Динамо» должно получить свои деньги. Пока не понятно, как.

— Руководство «Динамо» несколько недель, когда им задавали вопрос про доверие к Йокановичу, отвечали, что строят амбициозную команду. Нравится вам такой подход?

— Конечно! У Бескова были провалы и все равно доверяли ему когда-то. Человек пришел с чистого листа. Очень показательными будут два матча до каникул.

19-летний россиянин в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 18 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

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2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Арсен Захарян
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ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29.10 14:00
Динамо – Химки
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
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Спартак – Торпедо
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