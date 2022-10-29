Добровинский считает, что потенциал Захаряна намного больше того, что он показывает

Юрист Александр Добровинский поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

— Он играет. Его потенциал намного больше того, что он показывает. Жалко, потому что он способен на многое. По игре в первой половине прошлого года я думал, что Арсен будет претендовать на то, чтобы стать лидером. Я смотрел на Захаряна и сравнивал его с Платини. Я видел, что Арсен будет писаться через черточку: Захарян-Платини. Все шло к этому в том году. А сейчас что-то произошло. Мне кажется, что он сейчас выправляет ситуацию. Кому не хочется поиграть в «Челси»? С той только разницей, что это иллюзия, что он бы играл в «Челси». Это меня смущает. В лучшем случае его бы посадили на скамейку и выпускали бы за 10 минут до конца, а так отдали бы его в аренду.

— Прибавил ли Захарян сейчас?

— Да, прибавил немножко. Прибавила вся команда. Но команда прибавила немного больше, чем сам Арсен.

— Захарян говорил, что его агент до сих пор общается с «Челси».

— Общаться общаются, но «Динамо» должно получить свои деньги. Пока не понятно, как.

— Руководство «Динамо» несколько недель, когда им задавали вопрос про доверие к Йокановичу, отвечали, что строят амбициозную команду. Нравится вам такой подход?

— Конечно! У Бескова были провалы и все равно доверяли ему когда-то. Человек пришел с чистого листа. Очень показательными будут два матча до каникул.

19-летний россиянин в нынешнем сезоне провел за «Динамо» 18 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.