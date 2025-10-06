Добровинский раскритиковал трансферную политику «Динамо»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» высказал мнение про летние приобретения московской команды.

«Трансферы, которые были по инициативе Карпина — неудачные. Осипенко не вписался в коллектив, не похож на хорошего защитника. Не очень нравится игра Зайнутдинова, Глебов не показывает свой уровень. Сергеев приходил как забивной нападающий, но у него всего 2 мяча. Где этот забивной парень? Не вижу тактики, не понимаю, что в принципе происходит с командой. В атаке в последних матчах что-то уже получается, но сколько пропущенных мячей. «Динамо» раньше было молодой, яркой командой, а сейчас множество возрастных игроков. Молодежи особо не дают играть. Получить медали по этому сезону уже практически невозможно. Думаю, стоит больше давать играть молодым. Непонятно, что делать с 30-летними игроками через год, отпускать за копейки?» — сказал Добровинский «СЭ».

Также Добровинский оценил перспективы 19-летнего голкипера Курбана Расулова, который в трех кубковых матчах не пропустил ни одного гола.

«Курбан Расулов — прекрасный вратарь. Считаю, что это наше будущее. Мне он очень напоминает Яшина, его преемник. Спокойный парень, он сейчас лучший у нас. Вопросы есть, почему его не ставят и в чемпионате», — добавил Добровинский.

Летом состав «Динамо» пополнили: нападающий Иван Сергеев, полузащитники Антон Миранчук и Рубенс, а также защитники Бахтиер Зайнутдинов и Максим Осипенко.

Денис Клесарев