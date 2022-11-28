Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:23

Дмитрий Сенников: «Для меня назначение Ульянова не так интересно. Важна работа Галактионова в «Локо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора московского клуба. Об этом стало известно 28 ноября.

«Может ли Ульянов сейчас помочь «Локомотиву»? Он же руководитель. Мне кажется, важнее, когда приходит новый главный тренер, а не спортивный директор. Для меня это назначение не так интересно. Важна работа Галактионова.

Зимой могут подписать молодых игроков из «Крыльев»? Да, кого-то подпишут. В зимнее трансферное окно мы точно увидим новичков в «Локомотиве». Некоторые легионеры покинут клуб. Я в этом уверен", — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России по футболу «Локомотив» располагается на 14-м месте в турнирной таблице с 13 очками.

13 ноября железнодорожники объявили о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Ранее он работал в «Нижнем Новгороде».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-vazhna-rabota-galaktionova-v-lokomotive-a-ne-ul-yanova/
Дмитрий Сенников
Дмитрий Ульянов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Ахметов о будущем Сторожука: «Мы выигрываем и проигрываем вместе»
Абаскаль — путь от романтика к цинику. «Спартак» может драться не только на поле, но и за золото
Каррера — о драке футболистов «Спартака» и «Зенита»: «Эти нехорошие вещи не должны случаться!»
Колыванов считает, что Йоканович работает в «Динамо» не хуже, чем Абаскаль в «Спартаке»
Драка «Зенита» и «Спартака» — не самая дикая. Вспоминаем культовые битвы в России
Терюшков — о назначении Ульянова в «Локомотив»: «Все мы помним, что произошло в «Химках». Время все покажет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Локомотива» ушли в отпуск до 9 января

Гаврилов: «Соболев приносит пользу «Спартаку». Мало ли что Радимов сказал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости