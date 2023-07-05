Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Радченко: «В матче с «Црвеной Звездой» очень порадовали Ду Кейрос и Васильев»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение петербуржцев от «Црвены Звезды» на «Кубке PARI Премьер».

«Мы видели, что «Зенит» ведет подготовку к сезону, произошла ротация в основном составе команды. Тренерский штаб правильно распределил нагрузку, которую посчитал нужным. В таких матчах результат не стоит на первом месте. Очень порадовало, что ребята, вышедшие в основном составе, новый бразилец Ду Кейрос и наш молодой воспитанник Васильев, сыграли очень хорошо. Хоть и проиграли, но матч однозначно пойдет в актив тренерскому штабу для анализа», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

4 июля футболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» со счетом 1:2. Ранее на турнире подопечные Сергея Семака обыграли «Нефтчи» (3:1). В заключительном для себя матче «Кубка PARI Премьер» зенитовцы сыграют против «Фенербахче» 9 июня.

Источник: Metaratings
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Винус Уильямс не пожала руку судье на Уимблдоне после матча со Свитолиной
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Игрок «Краснодара» Волков — об Ионове: «Зверь, сумасшедший профессионал. Носится больше, чем вся команда»
Источник: «Спартак» и «Кадис» закрыли сделку по форварду Бонгонда
Коваленко — о своих конкурентах в «Зените»: «Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов и другие молодые ребята»
Коваленко: «Пока еще до конца не адаптировался в «Зените»
Защитник Мухин перешел из «Ростова» в «Волгарь» на правах аренды
Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев объяснил, почему Зайнутдинов должен перейти в «Бешикташ»

Защитник «Краснодара» Волков: «Галицкий всегда и всем дает советы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости