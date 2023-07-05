Радченко: «В матче с «Црвеной Звездой» очень порадовали Ду Кейрос и Васильев»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал поражение петербуржцев от «Црвены Звезды» на «Кубке PARI Премьер».
«Мы видели, что «Зенит» ведет подготовку к сезону, произошла ротация в основном составе команды. Тренерский штаб правильно распределил нагрузку, которую посчитал нужным. В таких матчах результат не стоит на первом месте. Очень порадовало, что ребята, вышедшие в основном составе, новый бразилец Ду Кейрос и наш молодой воспитанник Васильев, сыграли очень хорошо. Хоть и проиграли, но матч однозначно пойдет в актив тренерскому штабу для анализа», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.
4 июля футболисты «Зенита» проиграли «Црвене Звезде» со счетом 1:2. Ранее на турнире подопечные Сергея Семака обыграли «Нефтчи» (3:1). В заключительном для себя матче «Кубка PARI Премьер» зенитовцы сыграют против «Фенербахче» 9 июня.
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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